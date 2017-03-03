3 березня 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з дуйболу серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь 28 юних спортсменів та спортсменок.

Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.

За результатами змагань:

1 місце – Сєргєєнко Микита

2 місце – Марков Сергій

3 місце – Охват Євгнен

Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».