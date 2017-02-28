28 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь 25 юних спортсменів та спортсменок.
Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.
За результатами змагань:
1 місце – Доценко Ірина
2 місце – Мосин Максим
3 місце – Перешивко Олег;
Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
28 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь 25 юних спортсменів та спортсменок.