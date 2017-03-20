20 березня 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з атлетичного багатобір’я серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь 26 юних спортсменів та спортсменок.
Програма змагань складалась з:
• присідань за 30 секунд;
• стрибків у довжину;
• човникового бігу.
За результатами змагань:
1 місце – Якимчук Сергій
2 місце – Арсеньєв Артур
3 місце – Сілютін Тимур
Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.
20 березня 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з атлетичного багатобір’я серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь 26 юних спортсменів та спортсменок.