4 та 8 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшли турніри з міні-футболу серед юнаків 2008-2009 рр.н. та шашок серед юнаків. У змаганнях взяли участь 60 юних спортсменів.

Турніри провели: інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович та старший тренер-викладач ДЮСШ з футболу Плетень Валерій Петрович.

За результатами змагань з міні-футболу серед юнаків 2008-2009 рр.н.

4 лютого 2017 року:

1 місце – команда «Динамо»

2 місце – команда «Шахтар»

3 місце – команда «Зоря»

У змаганнях взяли участь 40 спортсменів.

За результатами змагань з шашок серед юнаків 8 лютого 2017 року:

1 місце – Андрюк Іван

2 місце – Улюра Андрій

3 місце – Степанович Василь

У змаганнях взяли участь 24 спортсмени.

Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».