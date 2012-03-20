Загалом 145 майбутніх правоохоронців, більшість з яких – вихідці з окупованої території, проходитимуть стажування у кримінальному, превентивному блоці, слідчих відділах територіальних підрозділів поліції Донеччини. Зустрів молоде підкріплення начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеславАброськінта його заступники з основних напрямків діяльності.

Протягом чотирьох наступних тижнів цьогорічні випускники Харківського національного університету внутрішніх справ України здобуватимуть практичні навички служби в поліції Донецької області. Більшість з них після випуску поповнять ряди співробітників кримінальної поліції. Також на практику до главку прибули 65 курсантів третього курсу ХНУВС, які прийматимуть присягу вже наступного 2018 року.

– Хто, як не ви повинні тут служити, захищати своїх рідних та близьких, – звернувся до присутніх генерал.

Він відзначив, що на сьогоднішній день поліція Донеччини є підготовленим підрозділом, який не дивлячись на суттєвий некомплект, кроком за кроком розвивається в умовах війни.

– На тій території знаходиться ворог, не просто ворог, а люди, які стали на шлях війни, що підтримується Російською Федерацією. Проти нас розгорнута серйозна інформаційна кампанія. Зараз ви знаходитеся в Маріуполі, де в 20 кілометрах йдуть серйозні бойові зіткнення. В окопах сидять такі ж молоді хлопці, які гинуть в 19-20 років. Але вони продовжують захищати країну і дозволяють вам вчитися. Ви ж, в свою чергу, повинні розуміти, що війна – це страждання мешканців Донецької та Луганської областей. Ви вдягнули форму, ви – курсанти, і країна на вас розраховує – підкресливочільникобласної поліціїАброськін.

Протягом наступного місяця курсанти проходитимуть стажування у територіальних підрозділах рідної Донеччини, після чого повернуться закінчувати освіту, а вже навесні будуть приймати присягу та стануть до виконання своїх службових обов’язків.

– По завершенню стажування ми зберемося в такому ж складі, включаючи керівників територіальних підрозділів, за якими ви закріплені, й кожен керівник повинен буде відповісти, як ви проходили стажування, які є плюси та мінуси. Тут залишаться тільки ті, хто готовий захищати свою землю, своїх близьких. Наше головне завдання – вас навчити, розширити ваші знання та дати вам унікальний досвід. Бажаю вам всього найкращого, – завершив зустріч В’ячеславАброськін.

Відділ комунікації

поліції Донецької області