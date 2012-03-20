Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування стосовно начальника та заступника одного з міських підрозділiв Управління статистики в Донецькій областi у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) КК України.

Установлено, що вказані службові особи, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисних мотивів, подали до вищестоящого органу наявні у них документи сторонньої особи, яка перебувала за межами України, для “прийняття її на роботу”.

Після видання наказу про призначення цієї особи, спільники протягом трьох років вносили в табелі обліку робочого часу неправдиві відомості щодо відпрацьованого часу”фіктивного робітника”, а нараховану йому зарплату витрачали на власні потреби.

Крім того, користуючись тяжкою ситуацією в регіоні, керівники установи вирішили покращити своє матеріальне становище за рахунок держави.

Так, наприкінці 2014 року вони визначили ряд підлеглих осіб, яким повідомили, що для допомоги колегам-переселенцям робітникам буде щомісячно нараховуватися премія, яку вони мають “здати” керівництву для подальшого спрямування переселенцям.

Після цього підозрювані щомісячно подавали пропозиції про преміювання саме цих підлеглих та отримані у вигляді премій кошти збирали з працівників у день виплати заробітної плати під вказаним приводом.

Отримані таким чином кошти на благочинні цілі не дійшли, а були витрачені спільниками на власні потреби.

Заподіяна державі шкода сягає понад 280 тис.грн.

На теперішній час вказані особи за клопотанням прокуратури відсторонені від займаних посад та знаходяться під домашнім арештом. Крім того, на їх майно накладено арешт з метою забезпечення відшкодування завданих збитків.

Наразі обвинувальний акт відносно вказаних осіб прокуратурою Донецької області затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

Прес-служба прокуратури Донецької області