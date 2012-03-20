Налоговой милицией Главного управления ГФС в Донецкой области выявлен факт уклонения от уплаты в Государственный бюджет Украины налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупных размерах на сумму около 5 млн гривен.

Следственным управлением Главного управления ГФС в Донецкой области по материалам оперативного управления Главного управления ГФС в Донецкой области зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) относительно должностных лиц одного из угольных предприятий Донецкой области.

Действуя преднамеренно, должностными лицами предприятия в период 2015-2016 годов, в нарушение требований Налогового Кодекса Украины, в бухгалтерскую и налоговую отчетность были внесены заведомо неправдивые данные относительно приобретения угля, происхождение которого не установлено по цепи поставки, через ряд фиктивных предприятий.

Следствие продолжается