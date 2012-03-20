Всього по області до поліції надійшло 650 повідомлень від жителів, 71 з яких – мають ознаки кримінального правопорушення. Загальна кількість звернень по великих містах знизилась на третину. Завдяки потужній превенції на вулицях прифронтового регіону не допущено жодного вбивства, побиття людей, розбійного нападу, грабежу.

Вулиці Донеччини патрулювали 175 піших нарядів, більше 30 автопатрулів, 26 груп швидкого реагування – всього 278 нарядів поліції.

У новорічну добу до Єдиного аналітичного сервісного центру, який наразі обслуговує Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ та Торецьк, надійшло 307 повідомлень, що на 34% менше ніж у передноворічну добу.

Найчастіше люди звертались з повідомленнями про сімейні сварки (61 повідомлення або кожний п’ятий дзвінок).

– Це єдина позиція, по якій відбулось збільшення, по решті позицій ми бачимо зниження й доволі суттєве. Наприклад, кількість заяв про хуліганство знизилась на 70 %, а це говорить про ефективну превентивну роботу у містах, які ми обслуговуємо, – зазначила Ольга Фагауліна, начальник відділу служби 102 Управління інформаційного забезпечення ГУНП в Донецькій області.

Більше 15% дзвінків на 102 носили інформаційних характер. Приймали повідомлення громадян у новорічну ніч 12 співробітників Єдиного аналітичного сервісного центру.

Загалом за правопорядком на вулицях регіону з 31 грудня на 1 січня стежили понад 1500 правоохоронців.

Автошляхи патрулювались працівниками відділу забезпечення безпеки дорожнього руху. За добу не допущено жодного ДТП з постраждалими. Виявлено 103 порушення ПДР.

Завдяки потужній превенції на вулицях прифронтового регіону не вчиненого жодного розбою, факту нанесення тяжких тілесних ушкоджень, грабежу. Єдиний за новорічну ніч побутовий конфлікт про який повідомили з лікарні, був розкритий «за гарячими слідами».

Так, 1 січня близько 03:00 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення про надання медичної допомоги 27-річному чоловіку, який у стані алкогольного сп’яніння був доставлений до лікарні м. Курахове з проникаючим ножовим пораненням.

Поки потерпілий приходив у себе, поліцейські встановили, де він святкував новий рік, виїхали на місце та затримали підозрюваного, 26-річного жителя м. Курахове, який теж знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Знаряддя злочину – ніж – вилучено.

Роботу поліції у новорічну ніч організовував та координував начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін. Його заступники та усі керівники управлінь обласного главку несли службу та здійснювали перевірку територіальних підрозділів поліції Донеччини. Чіткий контроль за організацією роботи правоохоронців у всіх містах області дозволив зберегти спокійний оперативний стан на Донеччині.

Поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі та готові реагувати на кожний виклик.

Поліція Донеччини дбає про вашу безпеку та вітає з Новим Роком!

Відділ комунікації

поліції Донецької області

