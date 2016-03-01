Волноваська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 29-річної жінки, яка втягла у зайняття жебрацтвом свою п’ятирічну дитину.

Під час досудового розслідування встановлено, що жінка систематично випрошувала у мешканців міста Курахове грошові кошти та продукти харчування. З цією метою вона зупиняла сторонніх осіб на вулиці, а також ходила по квартирах. При цьому, щоб викликати у громадян більшу жалість, з собою вона брала свою п’ятирічну доньку.

Свої дії громадянка пояснила скрутним матеріальним становищем, хоча в ході досудового розслідування встановлено, що вона отримує державну соціальну допомогу на дітей, яких в неї троє. Крім того, жінка додала, що старшого сина 2009 року народження вона з собою не брала, оскільки він вже не викликає у людей сильної жалоби, а молодшого сина 2015 року народження важко було носити з собою на руках.

Наразі обвинувальний акт стосовно жінки за ч.1 ст. 150-1 (використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом) КК України скеровано до суду. Згідно санкції статті, їй загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Довідково: жінка є жителькою міста Торецьк Донецької області. В поле зору органів та служб у справах дітей вона потрапила ще два роки тому. Перебувала на обліку служби у справах дітей як така, що опинилася в складних життєвих обставинах, стосовно неї здійснювався соціальний супровід органами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Прес-служба прокуратури Донецької області