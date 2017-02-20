Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за ч.3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

У понеділок, 20 лютого, з метою припинення фактів зберігання та реалізації контрафактного алкоголю, прокуратурою Донецької області спільно з ОУ та СУФР ГУ ДФС у Донецькій області та управлінням оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області проведено 12 санкціонованих обшуків у торговельних об’єктах та складських приміщеннях, розташованих у м.Торецьку та найближчих населених пунктах.

За результатами проведених заходів влучено 6345 пляшок фальсифікованих горілчаних виробів таких відомих брендів як: «Мороша», «Неміров», «Воздух», «Арарат», «Шабо», «Блек Джек», «Ай-Петрі», «Істина», «Цельсій», «Хортиця», «Шустов» та інших, на загальну суму понад 1 млн грн.

Наразі контрафактну продукцію вилучено. Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області