За клопотанням прокуратури Донецької області суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту начальнику одного з відділів Краматорської міської ради.

Досудовим розслідуванням установлено, що до посадовця звернувся приватний підприємець, який мав намір отримати дозвіл виконавчого комітету на розміщення об’єктів виїзної торгівлі на території міста Краматорська. Начальник одного з відділів міської ради зазначила, що за позитивне вирішення його питання він повинен буде надати їй винагороду.

Використовуючи своє службове становище, посадовець надала усну вказівку своїй підлеглій для підготовки відповідного рішення, яке в подальшому скерували на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Після цього жінка повідомила підприємцю, що його заява вирішена позитивно, однак, за це він повинен передати особисто їй неправомірну вигоду у розмірі 20 000 гривень.

Під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 6 тисяч гривень жінку затримали.

На теперішній час їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області

