В мусорном контейнере в Краматорске дворник обнаружила тело новорожденного ребенка.

Об этом сообщается на странице в Facebook ГУНП в Донецкой области.

Утром, 6 декабря, женщина, которая работает дворником, обнаружила в одном из мусорных контейнеров на улице Парковой тело младенца. О находке она сообщила в полицию.

Когда оперативники прибыли на место происшествия, они установили, что тело девочки находится в контейнере без признаков жизни.

На данный момент на месте страшной находки работают эксперты и полицейские, которым предстоит выяснить, кто и по каким причинам совершил преступление.