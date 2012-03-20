В мусорном контейнере в Краматорске дворник обнаружила тело новорожденного ребенка.
Об этом сообщается на странице в Facebook ГУНП в Донецкой области.
Утром, 6 декабря, женщина, которая работает дворником, обнаружила в одном из мусорных контейнеров на улице Парковой тело младенца. О находке она сообщила в полицию.
Когда оперативники прибыли на место происшествия, они установили, что тело девочки находится в контейнере без признаков жизни.
На данный момент на месте страшной находки работают эксперты и полицейские, которым предстоит выяснить, кто и по каким причинам совершил преступление.
На Донбассе в мусорном баке нашли тело младенца (фото)
В мусорном контейнере в Краматорске дворник обнаружила тело новорожденного ребенка.