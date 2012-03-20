В декабре в Покровске стартовали масштабные работы по замене канализационного коллектора. Участок, расположенный на пересечении улиц Степана Бовкуна и Северной давно был в плохом состоянии, и вот накануне Нового года произошла авария. Ремонтные бригады КП «Покровскводоканал» приступили к работам и заменили более восьмидесяти метров труб, пролегающих на шестиметровой глубине.
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