В 2017 году в Покровске возобновлена программа 200/200/200. На данный момент комитетом самоорганизации населения совместно с депутатским корпусом активно проводятся собрания, на которых регистрируются заявки жителей города. Одна из наиболее насущных проблем, волнующих покровчан – уличное освещение. В рамках программы благоустройства этот вопрос поэтапно решается.