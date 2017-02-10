В 2017 году в Покровске возобновлена программа 200/200/200. На данный момент комитетом самоорганизации населения совместно с депутатским корпусом активно проводятся собрания, на которых регистрируются заявки жителей города. Одна из наиболее насущных проблем, волнующих покровчан – уличное освещение. В рамках программы благоустройства этот вопрос поэтапно решается.
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