Мечта молодой семьи Терещенко – иметь собственную квартиру, совсем недавно казалась не сбываемой. Получив медицинское образование, пришлось переехать из сельской местности в Покровск – работать по направлению. Инна – врач-неонатолог и Роман – семейный врач обратились к мэру Руслану Требушкину с проблемой жилья и вот результат.