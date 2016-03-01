Мечта молодой семьи Терещенко – иметь собственную квартиру, совсем недавно казалась не сбываемой. Получив медицинское образование, пришлось переехать из сельской местности в Покровск – работать по направлению. Инна – врач-неонатолог и Роман – семейный врач обратились к мэру Руслану Требушкину с проблемой жилья и вот результат.
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