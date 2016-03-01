Вечером 27 февраля в Мирнограде подонок-наркоман 1992 года рождения привел в квартиру девушку, на вид ей было до 20 лет. Об этом сообщает глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«На глазах пожилой женщины, 1933 года рождения, изнасиловал и убил свою «гостью», а затем лопатой забил до полусмерти и старушку. На момент прибытия полицейских забаррикадировался в комнате и угрожал им применением оружия. Сейчас задержан сотрудниками Мирноградского отделения полиции. На месте работает СОГ. Пожилая женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу», — говорится в сообщении.