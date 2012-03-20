Для жительницы Мирнограда Татьяны Чайковской Новогодняя ночь стала по истине счастливой. 1 января в 6 часов утра в родильном отделении Мирноградской ЦГБ она родила дочь. Эта малышка стала первым ребенком, появившемся на свет в городе в 2017-м году.

Вторым в Новом году в Мирнограде родился мальчик.

В городе уже стало доброй традицией поздравлять родителей первых новорожденных, появившихся на свет 1 января.

Церемонию торжественной выписки в родильное отделение посетил Мирноградский городской голова Александр Брыкалов. Счастливые мамочки получили от мэра нужные подарки – современные многофункциональные мультиварки.