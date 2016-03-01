В век компьютерных технологий особого внимания требует материально-техническое обеспечение учебных заведений. Конкретные шаги в этом направлении уже не первый год предпринимает городская власть Мирнограда.
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