У Мирнограді поліцейські виявили родину, де дворічний хлопчик проживав разом зі своїми батьками в антисанітарних умовах. Дитина перебувала у занедбаному стані, дитячий садок не відвідувала, належним чином за хлопчиком ніхто не доглядав, у будинку було брудно, а батьки на очах у малечі розпивали спиртні напої. Наразі горе-батьків чекає суд по позбавленню батьківських прав.

До Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів, про те, що в одній із сусідських родин, росте 2-річна дитина, однак батьки зовсім не дбають про хлопчика. Мати та батько постійно зловживають спиртними напоями, хлопчик занедбаний, брудний, голодний і зовсім нікому не потрібний.

Правоохоронці ювенальної превенції разом зі службою у справах дітей миттєво виїхали за вказаною адресою, після перевірки вказана сім’я була поставлена на облік, як родина, яка опинилась у скрутних життєвих умовах. Батькам дали час аби вони могли виправитись і належним чином доглядати за своєю дитиною.

Вже через кілька днів поліцейські знову приїхали аби відвідати цю родину, однак ніяких змін вони не побачили: батьки були знову на підпитку, в помешканні антисанітарія, холодно, дитина виглядала не доглянутою, голодною та знесиленою, необхідними речами хлопчик був не забезпечений.

На підставі акту обстеження матеріально – побутових умов проживання даної родини та клопотання служби у справах дітей було прийнято рішення про вилучення дворічного хлопчика із сім’ї, в якій склалися обставини, що спричиняють загрозу здоров’ю та життю дитини.

Співробітники Мирноградського відділення поліції вчасно виявили та вилучили хлопчика з неблагополучної родини, адже вже неодноразово поліцейські робили зауваження як матері, так і батькові дитини, однак це не дало позитивного результату.

Зараз дитину поміщено до дитячого відділення Мирноградської міської лікарні з метою проведення медичного огляду та надання допомоги. Горе-батьків чекає суд по позбавленню батьківських прав.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про батьків, які злісно не виконують батьківських обов’язків, просимо звертатися до інспектору ювенальної превенції сектору превенції найближчого до вас відділення поліції або телефонувати «102». Сюди ж можна повідомити інформацію стосовно жорстокого поводження із дітьми. За допомогою можуть звертатися й самі діти, які потрапили у складну життєву ситуацію.