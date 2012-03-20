Новогодние праздники приближаются, а вместе с ними и праздничное настроение. Сегодня улицы Мирнограда уже украшены огнями новогодней иллюминации. Чтобы создать в городе неповторимую атмосферу праздника, городской совет подготовил для жителей настоящую световую сказку.
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