Вопрос децентрализации достаточно серьезный и болезненный, особенно для сельских жителей. В состав села Ивановка Покровского района входит 10 населенных пунктов, в которых проживает около 1200 человек.Дабы развеять слухи и представить объективное видение ситуации по созданию новой самодостаточной объединенной громады к сельчанам приехали первые руководители Мирнограда. Городской голова Александр Брыкалов, секретарь горсовета Александр Пономаренко, начальник финансового управления Ирина Сущенко пообщались с жителями и депутатами села Ивановка.
Больше из этой Рубрики
Депутаты инспектируют подготовку Родинского к весне(ВИДЕО)Опубликовано в Понедельник, Февраль 13th 2017
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який займався торгівлею людьмиОпубликовано в Понедельник, Февраль 13th 2017
Здійснення репетиторства підлягає оподаткуваннюОпубликовано в Понедельник, Февраль 13th 2017
Повідомляй податкову про об’єкти оподаткування своєчасно!Опубликовано в Понедельник, Февраль 13th 2017
Красноармійську податкову перейменованоОпубликовано в Понедельник, Февраль 13th 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.