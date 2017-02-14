Вопрос децентрализации достаточно серьезный и болезненный, особенно для сельских жителей. В состав села Ивановка Покровского района входит 10 населенных пунктов, в которых проживает около 1200 человек.Дабы развеять слухи и представить объективное видение ситуации по созданию новой самодостаточной объединенной громады к сельчанам приехали первые руководители Мирнограда. Городской голова Александр Брыкалов, секретарь горсовета Александр Пономаренко, начальник финансового управления Ирина Сущенко пообщались с жителями и депутатами села Ивановка.