12 января на магистральном водоводе запланировано проведение ремонтных работ. По этой причине подача воды на Красноармейскую насосную станцию в с. Ровное будет сокращена

Для ликвидации трещины на водоводе придется временно исключить из работы аварийный участок, сообщил главный инженер Красноармейского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» Виталия Черного,

По его словам, жители микрорайона «Светлый», «Восточный» и «Молодежный», улицы Мира и прилегающие к ней улицы Мирнограда останутся без воды.

Также возможно сокращение подачи воды на 30% и в другие районы Мирнограда, Покровска и в Добропольском направлении.

Ремонтные работы начнутся 12 января в 9:00 и будут продолжаться весь рабочий день. К вечеру водоснабжение Мирнограда и Покровка будет восстановлено.