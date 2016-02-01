Власниками небезпечних предметів виявились чоловіки. Так, 59-річний мешканець Очеретиного розгулював вулицями прифронтової Авдіївки з набоями, а 62-річний мешканець Покровського району зберігав міну вдома. Обом правопорушникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

В ході проведення профілактичної операції з протидії обігу нелегальної зброї та вибухівки, співробітниками Покровського відділу поліції була отримана оперативна інформація про те, що мешканець с. Гришине за місцем свого мешкання зберігає боєприпаси.

Отримавши дозвіл суду на проведення обшуку, правоохоронці виїхали за вказаною адресою. Під час обшуку у приватному домоволодінні поліцейські виявили мінометну міну калібру 50 мм. Як пояснив 62-річний хазяїн небезпечної знахідки, виявлений снаряд він знайшов у вересні минулого року біля смітника за селом, приніс додому і заховав у господарській будівлі. Чоловік навіть не замислювався над тим, що наражає на небезпеку життя оточуючих та близьких, зберігаючи цей смертоносний боєприпас.

Патрулюючи прифронтову Авдіївку, для перевірки документів поліцейські зупинили 59 – річного чоловіка. При огляді його речей в поліетиленовому пакеті правоохоронці виявили набої до автомату Калашникова у кількості 147 штук. Чоловік пояснив, що боєприпаси знайшов за містом близько місяця тому та вирішив залишити, щоб в подальшому обміняти на продукти харчування.

Всі заборонені предмети вилучені та направлені на дослідження.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Покровський відділ поліції

Донецької області

