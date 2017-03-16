Поліція Донеччини звертається до Генерального прокурора України щодо зняття недоторканості та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка через погрози розправою співробітникам поліції та членам їхніх сімей. Про це заступник голови Нацполіції -начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив сьогодні під час оперативної наради в Краматорському відділі поліції.

Під час наради з керівним складом Краматорського ВП генерал підбив перші підсумки контрдиверсійних заходів, які тривають на території Донецької області. Було проаналізовано роботу Краматорської оперативної зони.

Так, за період відпрацювання території та здійснення заходів, спрямованих на протидію незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, з 4 по 15 березня правоохоронці перевірили більше 2000 одиниць автотранспорту та майже 200 власників зброї. Було вилучено більше 60 одиниць зброї та боєприпасів – це значить, що було попереджено не один десяток трагедій, які могли статися не тільки на Донеччині, але і й в мирних містах України.

Саме від внутрішніх блокпостів в зоні проведення АТО та ретельної роботи поліцейських залежить безпека мільйонів українців.

Наразі поліція спільно з СБУ та Нацгвардією продовжує відпрацювання у Бахмуті, Торецьку, Гнутовому, Павлополі та Чермалику. Очільник поліції Донецької області наголосив на необхідності дотримання особовим складом дисципліни, заходів особистої безпеки та ввічливого ставлення до громадян та поставив завдання провести додаткові заняття та інструктажі.

Під час наради генерал Аброськін підняв також питання реагування на дії громадян, які виходять за рамки норм закону.

Генерал Аброськін назвав неприпустимою поведінку народного депутата України Володимира Парасюка по відношенню до співробітників поліції, який висловлював образи на їх адресу, принижував і погрожував фізичною розправою їм та їхнім сім’ям.

У разі нападу, погроз співробітникам поліції, які виконують свій службовий обов’язок, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» правоохоронці мають право застосовувати необхідні заходи з використанням спецзасобів та зброї.

– Такі факти неприпустимі. Ми будемо звертатися до Генерального прокурора України щодо зняття недоторканості та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка. Ми не дозволимо принижувати поліцейських, а також погрожувати їм та їхнім рідним. На кожен такий випадок буде адекватна та законна реакція поліції, – підкреслив В’ячеслав Аброськін.

Генерал відзначив, що співробітники поліції Донеччини вже протягом 3 років крім виконання своїх безпосередніх обов’язків додатково несуть службу в умовах проведення антитерористичної операції, виконують військові функції, покладені на них штабом АТО.

Відділ комунікації поліції

Донецької області