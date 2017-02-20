Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування стосовно мешканки міста Краматорська, яка обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Слідчими встановлено, що навесні 2014 року, коли місто Краматорськ було окуповано бойовиками самопроголошеної терористичної організації «ДНР», 45-річна жінка взяла активну участь в організації та проведенні так званого референдуму щодо створення на території Донецької області «самостійної держави – ДНР».

Перебуваючи на посаді голови дільничної комісії, зловмисниця організувала у приміщенні однієї із шкіл міста розстановку урн для голосування, видала членам комісії відповідні бюлетені, керувала формуванням списків громадян, які взяли участь у незаконному референдумі, а по його завершенню організувала передачу підписаних протоколів з результатами голосування та урн з бюлетенями озброєним бойовикам.

Дії пособниці терористів кваліфіковано за ч.2 ст.110 КК України (вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України). Обвинувальний акт спрямовано до суду для розгляду по суті.

Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Донецької області