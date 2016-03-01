Співробітниками Покровського відділу поліції виявили в мешканця Дніпропетровської області 2 гранати із запалом, які той віз додому. Небезпечні предмети були негайно вилучені із незаконного обігу, а на правопорушника відкрито кримінальне провадження за перевезення вибухонебезпечних предметів.

Вчора в вечорі, під час несення служби на території залізничного вокзалу Покровська, співробітниками поліції для перевірки документів був зупинений підозрілий чоловік.

Під час огляду його особистих речей, у присутності понятих, було встановлено, що чоловік перевозить із собою 2 гранати : Ф-1 та РГД-5 із запалом.

Правопорушником виявився 56-річний мешканець м. Кривий Ріг. Де він взяв заборонені боєприпаси та що збирався в подальшому із ними робити – чоловік пояснити відмовився.

Вилучені гранати направлені на дослідження, а у відношенні їх власника відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тепер правопорушник може відправитися за грати на строк до 7 років.