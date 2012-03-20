2017 год для активных, стремящихся развиваться жителей Покровска, Родинского и Мирнограда начался знаменательным событием.

Мегатренинг «Действуй! Влияй! Живи! Богатей! Люби!» с Ицхаком Пинтосевичем, проходил в Киеве 15,16 января, объединив в одном зале более 1000 участников с разных городов Украины.