Масленица – один из древнейших праздников славян. Люди провожали зиму и встречали долгожданную весну. Его сегодняшний формат изменился до неузнаваемости с тех далеких времен. Однако его помнят и отмечают. Существует множество традиций и обычаев празднования, но неизменным всегда остается неугомонное веселье и наличие огромного количества блинов.

Сырная неделя

Каждый день Масленицы имеет не только свое особое название, но и определенные правила, которых нужно придерживаться. В эти дни парни приглядывались к девушкам и выбирали себе будущую невесту.

Понедельник, или Встреча. Первый день гуляний по праву считался детским. Взрослые присоединялись к ним только к вечеру. В понедельник дети делали из соломы чучело Масленицы и наряжали его. Кроме этого они игрались свистульками, изготовленными в виде птиц. Люди верили, что свистя в них, дети зазывали в родные края перелетных птиц. Также обязательно нужно было скатиться с горки.

Хозяйки начинали печь блины. Здесь существовало обязательное условие – первый блин нужно было отдать нищему в память об умерших родных. Сегодня же первый блин можно просто положить на подоконник или раскрошить на улице для птиц.

Вторник, или Заигрыш. Как правило, это был день молодоженов, которые поженились в прошлом году. Они приглашали всех гостей, которые были на свадьбе, угощали блинами, вновь же катались с горки.

Среда, или Лакомка. В этот день теща должна была позвать своего зятя на блины. Кроме него были и другие гости. Но хозяйке нужно было так хорошо накормить своего зятя, чтобы он к ней расположился. Отсюда и пошло выражение, которое сегодня так часто используется – “к теще на блины”.

Четверг, или Разгуляй. Это был самый веселый день за весь период празднований. Говорили, что в четверг люди помогали самому солнцу прогнать надоевшую зиму. Народ вдоволь катался на санках с горок, ездил на лошадях, устраивал кулачные бои и импровизированную оборону снежного городка. Обязательное условие – вновь же огромное количество блинов с разнообразными начинками.

Пятница, или Тещины вечерки. В этот раз в гости шли тещи. Зять должен был лично позвать мать жены к себе в дом на угощение. В свою очередь теща и тесть заранее передавали дочери все из чего и на чем пекутся блины. Таким образом, оказывалась честь всей семье жены.

Суббота, или Золовкины посиделки. На шестой день празднеств жена оказывала честь семье мужа. Она приглашала всю его родню в гости и угощала блинами. Также в этот день наконец-то доходили руки до соломенного чучела. Наряженную Масленицу со всем почетом несли в конец села и сжигали на костре. Это действо символизировало похороны зимы и встречу весны.

Прощенное воскресенье. В этот день люди по большей части отходили от гуляний и вспоминали, что уже начинается Великий пост. Все старались максимально духовно очиститься. Каждый просил у другого прощения и должен был услышать в ответ: “Бог простит” или же “И ты меня прости”. Блины в воскресенье тоже готовили, но их было принято относить на кладбища, чтобы почтить память своих умерших родственников.