5 января, на очередной сессии Лысовского сельсовета решался вопрос о присоединении к Покровской громаде. Напомним, что на общественных слушаниях 25 декабря жители села проголосовали за присоединение к Покровской громаде.
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