Важливою проблемою сьогодення є легалізація трудових відносин та заробітної плати, адже через тіньовий ринок зайнятості держава втрачає мільйони гривень несплачених податків, а громадяни позбуваються соціального захисту, повідомляє Красноармійська об’єднана державна податкова інспекція

Працівник, який отримує зарплатню в «конверті», виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем, не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу, а отже – і права на достойну пенсію, інші соціальні пільги та виплати.

Шановні громадяни! Подбайте про достойне життя своєї громади, батьків та дітей – вимагайте від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин. Адже легалізація заробітної плати – це гідне забезпечення майбутнього кожного з нас та краще життя.

Про відомі Вам факти порушення трудових прав, отримання заробітної плати «в конверті» – повідомляйте органи ДФС за місцем реєстрації, або письмово на адресу: 85300, м.Покровськ, вул.Європейська, 1. По кожному факту порушень трудового законодавства будуть вжиті належні заходи реагування.