19 января православные христиане ежегодно отмечают Крещение Господне, а 18 января вечером – Крещенский Сочельник.

В Крещенский сочельник было принято вычищать и вымывать весь дом, снимать рождественские украшения и готовить обрядовые блюда. Основную роль в этом празднике имеет вода. Вода – это символ новой жизни, очищения, здоровья. Еще с вечера 18 января в церквях начинали святить воду. После чего хозяева спешили домой и с помощью колосков, сушеных трав освящали все уголки дома и хлева, чтобы дом был полной чашей, а близкие не болели. Кроме того, был обычай рисовать мелом кресты над дверными и оконными проемами, а также в углах комнат, чтобы отгонять нечистую силу.

Крещенский сочельник еще называют Голодной или Бедной (второй) кутьей. Такое название можно объяснить по-разному: в этот день до первой звезды соблюдали очень строгий пост, то есть воздерживались от еды и пили совсем понемногу, после первой звезды садились за стол и ели постные или по-другому голодные блюда. Также считалось, что в эту ночь в дом хотят проникнуть разные нечистые силы, поэтому кутью назвали голодной, чтобы и вся нечисть оставалась голодной.

Трапезу начинали со святой воды. Потом ели кутью и запивали узваром. После чего приступали и к остальной трапезе: печенью в виде крестов, постным пирогам, овсяным и пшеничным блинам, капустняку, голубцам, реже подавали рыбные блюда и постный борщ с фасолью.

В день Крещения было принято умываться и окроплять друг друга водой, а позже окунаться в воды различных рек и водоемов. В начале дня освященную воду пили натощак как лекарство, ведь считалось, что святая вода может лечить не только телесные болезни, но и помочь затянуться душевным ранам. Крещенскую воду хранили весь год, ведь она имела целебную силу.

На крещенский обед подавались поровну постные и скоромные блюда. Начинали трапезу с кутьи и узвара, потом по очереди пробовали постные блюда и уже потом переходили к скоромным: кашам, заправленным сливочным маслом, сладким пирогам и сочням а также наваристому борщу, заправленному салом, холодцу, колбасам. Ели в этот день и блины, налистники. Считалось, чем больше их съешь, тем щедрее будет новый год.

За столом все присутствующие обменивались пожеланиями здоровья и счастья. Уже с 20 января начинался зимний мясоед, который длился до Масленицы.