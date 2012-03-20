24 января Мирноград посетила иностранная делегация. Представители северной корпорации НЕФКО приняли участие в рабочем совещании по вопросу реализации двух энергосберегающих проектов в шахтерском городе.
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