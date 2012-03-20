Підпільний конвертаційний центр з річним обігом у сто мільйонів гривень викрила Служба безпеки України спільно з ДФС у Покровську на Донеччині.

Організатори «конверту» надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації «тіньових» коштів у готівку через низку фіктивних фірм.

Під час обшуків в офісному приміщенні конвертаційного центру, за місцем проживання його організаторів та бухгалтерів оперативники СБ України вилучили понад один мільйон гривень готівкою у різній валюті, комп’ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію, що підтверджує проведення фінансових оборудок.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії, повідомляє прес-центр СБ України.