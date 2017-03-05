У зв’язку з певним збільшенням пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування в районі проведення АТО контрольні пункти в’їзду-виїзду тимчасово переходять на інший режим роботи.

Відповідно до рішення штабу антитерористичної операції з 29 березня до 4 квітня включно пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи КПВВ, з 7.00 до 19.30.

Таким чином, час роботи контрольних пунктів збільшується, оскільки до цього вони працювали з 7.00 до 18.30.

Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду.