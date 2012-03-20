Более миллиона гривен… Такова цена новинки, которой теперь вооружены Покровские коммунальщики. Для них купили специальную технику. Новый контейнеровоз, а также еще несколько единиц автотранспорта на время разместили на Центральной площади города.
Оценить то, что теперь есть в арсенале коммунальных служб, на площадь Шибанкова прибыли депутаты городского совета.
Коммунальный автопарк Покровска получил новую технику (ВИДЕО)
Более миллиона гривен… Такова цена новинки, которой теперь вооружены Покровские коммунальщики. Для них купили специальную технику. Новый контейнеровоз, а также еще несколько единиц автотранспорта на время разместили на Центральной площади города.