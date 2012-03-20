Более миллиона гривен… Такова цена новинки, которой теперь вооружены Покровские коммунальщики. Для них купили специальную технику. Новый контейнеровоз, а также еще несколько единиц автотранспорта на время разместили на Центральной площади города.

Оценить то, что теперь есть в арсенале коммунальных служб, на площадь Шибанкова прибыли депутаты городского совета.