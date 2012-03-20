Встановлено, що раніше неодноразово судимий мешканець міста Дніпро, 1979 р.н., проходив службу у лавах Збройних Сил України на посаді оператора 4-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 56-ої окремої мотопіхотної бригади.

У січні 2016 року, знаходячись на взводному опорному пункті поблизу с. Чермалик Волноваського району Донецької області, за власною ініціативою, діючи умисно, добровільно залишив місце несення військової служби та перейшов через лінію розмежування, тобто на територію, що тимчасово не підконтрольна органам державної влади України.

Під час втечі, дезертир забрав із собою автомат Калашнікова та набої до нього, виданий йому для несення служби, а також автомат свого побратима.

У подальшому, перебуваючи на території м. Донецька, що тимчасово контролюється представниками терористичної організації «ДНР», обвинувачуваний почав співпрацювати із засобами масової інформації вказаної терористичної організації та Російської Федерації. Під час інтерв’ю та беручи участь у телевізійних програмах, він повідомляв інформацію про позиції та місця дислокації військових формувань України, задіяних у проведенні АТО на території Донецької області, а також, з метою дискредитації Збройних Сил України, висвітлював неправдиві відомості стосовно функціонування та діяльності останніх.

Дії дезертира кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 3 ст. 408 (дезертирство) та ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї, бойових припасів або вибухових речовин).

Через т, що він продовжує перебувати на тимчасово окупованій терористами території, його судитимуть заочно. Обвинувальний акт прокуратурою Донецької області вже скеровано до суду.

