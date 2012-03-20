Заходи, яких вживають поліцейські для захисту жителів в умовах війни, патріотизм, IT-технології на службі поліції, освітні та гендерніпитання, – такі теми обговорювали молодь та очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін під час заняття, яке відбулося в навчально-виховному комплексі «Ліцей-школа № 48» м. Маріуполя. Відсьогодні такі заняття зі співробітниками поліції будуть запроваджені у всіх 556 школах Донеччини. Мета – безпека дітей.

Новий «предмет» кардинально відрізняється від того, як працювали правоохоронці з дітьми раніше. Відтепер співробітники поліції приділятимуть школярам увагу не час від часу, а постійно, у рамках курсу цікавих факультативів. Ці знання допоможуть врятувати життя дітей в зоні бойових дій та вирішити проблеми, з якими зазвичай стикаються підлітки, а також краще зрозуміти – як та для чого працює сучасна поліція.

В актовій залі школи-ліцею зібралося понад 70 учнів 9 та 11 класів. З цим навчальним закладом поліція Донеччини співпрацює вже два роки. В 2016 році за сприяння поліції виховний комплекс відкрив профільний юридичний клас та отримав статус ліцею.

Захід розпочався з хвилини мовчання, якою діти та правоохоронці вшанували мирних мешканців, загиблих в цей день у 2015 році під час теракту під Волновахою, коли бойовики обстріляли з «градів» автобус з людьми.

Генерал Аброськін зазначив, що зараз буквально у 15-20 км від школи йдуть бої, військові відбивають напади бойовиків, а поліція Донеччини, військовослужбовці Нацгвардії, СБУ, прикордонна служба роблять усе можливе, аби попередити трагедії та захистити мирних мешканців зсередини.

Він підкреслив, що поліція Донеччини відрізняється від правоохоронців в інших областях, та розповів про основні заходи, які дозволяють людям навіть поряд з фронтом відчувати себе у безпеці, спокійно жити та навчатися.

Говорили про необхідність блокпостів, де тільки за 2016 рік вилучено півмільйона боєприпасів, які могли вибухнути на Донеччині та в інших областях, про розкриття тяжких злочинів, створення потужного спецпідрозділу КОРД, спад злочинності та іншу роботу поліції, завдяки якій, зокрема, став можливим концерт «Океану Ельзи», який зібрав 50 тисяч людей.

Генерал розповів, як ціною життя молодого поліцейського було нейтралізовано диверсійну групу в Маріуполі, що здійснила низку терактів, та познайомив школярів зі спецпризначенцем Сергієм Рощупкіним, який був важко поранений при затриманні зловмисника, який у житловому будинку відкрив стрільбу з автомату та кинув гранату.

– Завдання спецпідрозділів поліції – протидія тероризму. Люди, які зараз воюють проти нас, – виросли серед нас, були нашими громадянами, але, керовані колишнім «братським» народом, взяли у руки зброю та стали на шлях війни. Результат – сотні тисяч загиблих, дітей, що залишилися без батьків, та батьків, які втратили своїх дітей, військовослужбовці, які потрапили у полон, де над ними знущаються, – наголосив очільник поліції Донеччини.

В’ячеслав Аброськін розповів, що для роботи та взаємодії з дітьми створено окремий підрозділ – відділ ювенальної превенції, новим начальником якого стала Катерина Шнейдер.

– Одне з головних завдань, яке я поставив у цьому році, – не допустити загибелі дітей, – сказав голова обласної поліції.

Мова йшла про те, що в умовах війни багато родин опинилися в складних умовах, і тільки увага та чуйність до проблем одне одного здатна попередити трагедії, а також про «Лігу майбутніх поліцейських», яка була створена, аби підтримати дітей, які живуть на лінії розмежування та в якій вже не одна тисяча учасників. У найближчих планах – обрати Президента Ліги.

А найбільші враження школярів викликала демонстрація можливостей Єдиного аналітичного сервісного центру поліції, побудованого на інтелектуальних технологіях, який є основою системи безпеки всієї Донеччини. Сюди звертатися та отримувати всю необхідну допомогу можуть і діти – будь-якого віку.

Як показало перше заняття, яке провів генерал Аброськін, головна відмінність «Факультативу з поліцейським» – діалог та неформальна атмосфера. Хлопці та дівчата задавали безліч питань, цікавлячись, як він планує розвивати поліцію Донеччини далі.

А найцікавішим питанням, яке було відзначено подарунком, стало «Чи можливо зламати систему UASC?».

– Система має серйозний захист, і розробники запевняють, що зламати її неможливо, але будемо чесними – можливо усе. Ось ви вступите у виш та за кілька років, впевнений, отримаєте такі знання, що зможете самі зламати нашу систему, – посміхнувся генерал, додавши, що у його оперативній практиці був випадок коли розкрити злочин допоміг 18-річний «комп’ютерний геній».

Директор НВК «Школа-ліцей №48» Лілія Борисенко подякувала генералу за підтримку та захист дітей.

Поліцейські показали школярам ще багато цікавого про свою роботу. На першому поверсі – відкрилася фотовиставка «Від краху до відродження», а спецпризначенці КОРДу та кінологи ділилися прийомами та цікавими історіями.

Відділ комунікації

поліції Донецькій області