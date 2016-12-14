Утром 2 января была обесточена насосная станция в с. Карловка. Энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго выехали на единственную линию 35 кВ, питающую станцию, для выяснения причин отключения и восстановления энергоснабжения. Об этом сообщает отдел по корпоративным коммуникациям ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго».

Фильтровальная станция в селе Карловка Донецкой области обслуживает Селидовскую, Добропольскую и Покровскую группы городов Донецкой области.

Специалисты «Воды Донбасса» и «ДТЭК Донецкоблэнерго» выехали для поиска причины отсутствия электроснабжения.