24 грудня 2016 року у Білозерську відбувся обласний турнір з важкої атлетики пам`яті срібного призера Олімпіади 1980 року Олександра Первія. У змаганнях взяли участь біля 100 учасників з міст області. Місто Покровськ представляла школярка Кочегарова Євгенія (тренер Березка Костянтин). У результаті змагань Євгенія стала володарем золотої медалі турніру.