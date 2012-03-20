24 грудня 2016 року у Білозерську відбувся обласний турнір з важкої атлетики пам`яті срібного призера Олімпіади 1980 року Олександра Первія. У змаганнях взяли участь біля 100 учасників з міст області. Місто Покровськ представляла школярка Кочегарова Євгенія (тренер Березка Костянтин). У результаті змагань Євгенія стала володарем золотої медалі турніру.
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