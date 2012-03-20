30 декабря Покровские школы с Новым годом поздравил китайский Дед Мороз. Благодаря министерству образования и науки Покровску было выделено более 50 компьютеров от Китайской народной республики.
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