З 18 по 19 лютого 2017 року у м. Краматорськ проходив відкритий чемпіонат Донецької області з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків, дівчат 1999 – 2010 р.н. та дорослих (Північна зона) , паралельно із яким відбувся чемпіонат ОДЮСШ з кікбоксінгу.

Позмагатися у майстерності, силі та витривалості приїхали більш ніж 200 учасників із 10 міст Донецької області, а саме з м. Покровськ (тренери – Колесников М.В., Незнахін Р.С., Стоволос В.О., Тищенко Ф.О.), м. Краматорськ ( тренери – Гаюн С.М., Тендітний М.В.), м. Новогродівка (тренер – Пашинський І.С.), м. Лиман (тренер – Дерев’янко П.М.), м. Торецьк (тренер – Лі В.Т.), м. Маріуполь (тренер – Осіпов Р.В.), м. Костянтинівка (тренери – Харькін Д.М., Донцов І.Б.), Мирноград (тренер – Степченко В.П.), м. Родинське (тренер – Гоголенко С.П.), м. Слов’янськ (тренери – Литвиненко Д.А., Безуглий А.А., Богович С.В., Рюмін В.В., Анашкін А.П.).

На урочистому відкритті змагань були присутні – начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької ОДА – Мицик В.П., віце-президент Федерації кікбоксингу Донецької області та в.о. директора ОДЮСШ з кікбоксінгу – Колесников М.В., директор ДЮСШ Краматорської міської ради – Леонов Д.В., голова ради Федерації кікбоксингу м. Краматорськ – Шмитько А.Ю. Головним суддею змагань був суддя національної категорії – Рюмін В.В.

Змагання проводилися з метою популяризації та розвитку кікбоксингу в Донецькій області, формування збірної команди Донецької області для участі у всеукраїнських змаганнях.

За підсумками у загальному заліку команда м. Покровськ посіла перше місце, друге – виборола команда м. Лиман, а третє – отримала команда м. Слов’янськ.

Учасники були нагороджень медалями та грамотами.

Усі спортсмени, тренери та гості змагань отримали незабутні враження на цьому «святі» здорового способу життя.

Щиро вітаємо спортсменів та їх тренерів з високими здобутками та сподіваємось, що подібні змагання сприятимуть залученню молоді до активних занять спортом.