В городе Родинское большое внимание уделяют развитию учреждений образования. Благодаря поддержке Покровского горсовета проводятся капитальные ремонты, закупается оборудование, мебель и оргтехника.

Яркий пример кардинальных перемен – ОШ № 8. Это учебное заведение посетила съемочная группа телеканала «КАПРИ».