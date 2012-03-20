В Покровске продолжаются комплексные работы по восстановлению и установке светоточек. Однако, возникают и некоторые сложности. Так, много хлопот коммунальщик доставил автолюбитель, который снес одну из опор по улице Шосейной (бывшая Артема), в результате участок дороги остался без освещения. Ремонтные бригады КП «УГХ» незамедлительно приступили к восстановительным работам.