В Покровске продолжаются комплексные работы по восстановлению и установке светоточек. Однако, возникают и некоторые сложности. Так, много хлопот коммунальщик доставил автолюбитель, который снес одну из опор по улице Шосейной (бывшая Артема), в результате участок дороги остался без освещения. Ремонтные бригады КП «УГХ» незамедлительно приступили к восстановительным работам.
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