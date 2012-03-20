Уряд переглянув окремі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами. Зокрема, переглянуто соціальні нормативи використання: теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та / або квартирними приладами обліку: з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період; електричної енергії для індивідуального опалення: з 65 кВт•г до 51 кВт•г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період; природного газу для індивідуального опалення: з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період. Також, переглянуті коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках. Слід зазначити, що відповідне рішення Уряду не передбачає здійснення перерахунку розмірів діючих розмірів субсидій, оскільки набирає чинності з 1 травня 2017 року.
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