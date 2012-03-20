27 декабря из под стражи Селидовской исправительной колонии №82 сбежал преступник, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Сбежавший – Гонтарь Виктор Григорьевич, уроженец города Горняк Донецкой области. Приметы: волосы темно-русые, глаза карие, рост выше 171 см. Особые приметы отсутствуют.

Правоохранители просят оказать содействие в поимке преступника и гарантируют полную анонимность.

Тел. дежурной части Селидовской ИК(№82):

(099) 244-43-55

(099) 486-19-68