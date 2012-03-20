В среду, 1 февраля, в Покровском историческом музее открылась новая экспозиция, посвященная событиям в Иловайске. Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.
Больше из этой Рубрики
с.Перше травня: объединение громад под прицелом жителей(ВИДЕО)Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
Служба занятости призывает работодателей к легализации труда(ВИДЕО)Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
С сегодняшнего дня повысились цены на тепло и горячую воду для бизнесаОпубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
Правила поведения при обстреле жилых массивовОпубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
У результаті обстрілу Авдіївки загинув місцевий мешканець, ще одного пораненоОпубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.