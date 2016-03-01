11 апреля губернатор Донецкой области Павел Жебривский вновь посетил Покровскую ОШ № 9, которая в скором времени станет опорной, ее ремонт проводится за средства областного бюджета.

Глава области проинспектировал ход выполнения ремонтных работ и озвучил подрядчику ряд замечаний. А именно – по некоторым помещением возникла задержка с вопросом цветовой гаммы стен. Было предложено выбрать четыре базовых цвета.

Сейчас этот вопрос на согласовании. Губернатор обозначил подрядчику