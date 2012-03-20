В субботу 24 ноября в селе Перше Травня состоялись общественные слушанья. Жители решали, к какой громаде им присоединиться, данное слушанье посетил покровский городской голова и голова удачненского сельского совета. Покровский градоначальник объяснил, что рано или поздно жителям придется делать выбор, к какой громаде присоединяться.