Накануне новогодних праздников Премьер-министр Владимир Гройсман ещё раз напомнил украинцам о грядущей реформе децентрализации местных громад. И, в качестве примера, привёл Покровск – небольшой город на Донетчине.

“Сегодняшний пример – город Покровск Донецкой области, в котором за 11 месяцев 2016 года в местный бюджет поступило 292 миллиона гривен, что на 46,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года”, – написал глава правительства в своём блоге в Facebook.

Чем же привлёк внимание премьера этот город, и почему покровчанам удалось достичь подобных результатов?

Прокровск (до мая 2016 – Красноармейск) ещё не так давно был ничем не примечательным 75-тысячным райцентром в промышленном регионе. Железнодорожный узел, промышленный узел и узел хозяйственно-коммунальных проблем, типичных для подобных населённых пунктов. Однако всего за какой-то год ситуация изменилась самым решительным образом.

– Последние годы город жил без мэра – и это не самым лучшим образом сказалось на нём, – рассказывает покровский городской голова Руслан Требушкин. – Поэтому, накануне избирательной кампании, мы с коллегами изучили больные вопросы местной громады, пообщались с горожанами, поняли, что им нужно. А нужно им было примерно то же, что всякому нормальному человеку. Мы определили десять наиболее насущных проблем, которым уделили внимание в первую очередь. Это были достаточно обыденные вещи: ремонт освещения, дорог и тротуаров, ликвидация стихийных свалок, упорядочение зелёных насаждений, благоустройство жилых домов… Просто по тем или иным причинам много лет эти проблемы никто даже не пытался решать.

Важным подспорьем в решении наболевших вопросов стала региональная реформа.

– К счастью, благодаря позиции Президента и главы Правительства, в стране на тот момент уже стартовала важнейшая реформа децентрализации, и появились возможности не только объективно оценить масштаб проблем, но и сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, – рассказывает наш собеседник. – В самом начале выяснилось, что в городском бюджете “зависли” немалые деньги – до 30 миллионов гривен. Для небольшого города это просто огромная сумма, и, однако, прежние руководители почему-то не нашли ей применения. Немалую часть этих денег мы распределили по 36 округам. По 600 тысяч каждому округу – 200 тысяч на ремонт дорог, тротуаров и благоустройство. И предложили представителям громады самим решить, на что потратить эти миллионы – на собраниях граждан. Так покровчане впервые почувствовали себя хозяевами города. Также я сразу запустил несколько крупных проектов. Один из главных, пожалуй, – тепловая модернизация городского хозяйства. Когда дорожают энергоносители, а государство берёт курс на энергетическую независимость – местным громадам самое время подумать, на чём можно сэкономить. Народный депутат Евгений Геллер помог выделить средства на замену окон и дверей, утепление фасадов – это сразу позволило существенно снизить теплопотери. А дальше, заручившись поддержкой областной администрации и губернатора Павла Жебривского, мы внедрили программу энергосбережения. Приступили к установке тепловых насосов в бюджетных учреждениях, и к строительству сразу пятнадцати твердотопливных котельных взамен неэффективных газовых. Кстати, за топливом далеко ходить не пришлось: лишь одна обрезка деревьев и вырубка сухостоя в городских парках, которые никто не приводил в порядок десятки лет, дала огромное количество дров, щепы и опилок. Поэтому новые котельные работают именно на дровах, древесных отходах и брикетах из них. Дров получилось настолько много, что было решено часть их бесплатно раздавать малоимущим семьям, которые живут в домах с печным отоплением. Монтаж котельных завершится до конца января – и, в результате, отопление в школах, детских садах и больницах станет дешевле примерно в полтора раза. Только на одном теплосбережении за отопительный сезон планируется более 10 миллионов гривен. То есть, это не затраты, а инвестиции, которые окупят себя, и быстро.

На что пойдут сэкономленные деньги? Например – на то, чтобы заработать ещё больше для городской громады. Мэр Покровска поделился с нами своим ноу-хау по привлечению инвестиций в город.

– В Покровске предприниматели, которые берут кредиты и хотят создать на эти средства новые рабочие места, вправе рассчитывать на помощь из городского бюджета, – поясняет он. – Мы обязались полностью компенсировать таким бизнесменам проценты по кредитам. Пока что сумма обязательств громады по этим процентам составляет около 400 тысяч гривен – впрочем, надеюсь, она вырастет. Ведь каждое рабочее место – это новые доходы города, так что, помогая покровскому бизнесу, мы одновременно помогаем самому Покровску. Создание благоприятного бизнес-климата приносит свои плоды, зримые и осязаемые. Например, недавно одно предприятие приобрело местный хлебозавод, который несколько лет простаивал. Новые собственники не только дали хлеб и работу горожанам, но обязались продавать хлеб социальных сортов без наценки. Такой простой принцип: помогая одному – помогаем многим.

Дополнительные деньги в бюджет и, как следствие, улучшение качества жизни горожан, приносит не только децентрализация, но и поддержка власти на высоком уровне.

– Благодаря усилиям и энергии губернатора Павла Жебривского, в следующем году мы завершим комплексную реконструкцию крупнейшей из городских школ, на которую запланированы средства по президентской программе – делится планами Руслан Валерьевич. – Там будет современная система энергосбережения, новые классы, спортзалы, оборудование. Даже к отбору кадров – по настоянию Павла Ивановича – мы отнеслись с особым вниманием. Учителей отберут по конкурсу, а зарплата педсостава будет удвоена по сравнению с остальными. Думаю, 1 сентября, когда мы откроем эту школу, в неё выстроится очередь. Впрочем, другие школы мы тоже утепляем и ремонтируем.

Кроме прочего, государство помогло городу и в сфере здравоохранения.

– Депутаты передали покровскую городскую больницу в госсобственность – военному госпиталю, – говорит мэр. – Сейчас идёт модернизация помещения и подготовка к передаче. Жители Покровска от этого только выиграют. Государство сейчас очень серьёзно вкладывает в военную медицину, поэтому горожане получат совсем другое качество оборудования, другой уровень специалистов. В больницу будут приезжать именитые врачи со всей Украины – по разнарядке и на волонтёрских началах, и лечат людей абсолютно бесплатно; причём, иной раз, такие светила, к которым и в Киеве не факт, что попадёшь за большие деньги. Хотя и сами мы на месте не стоим. Например, утеплили местные амбулатории, а ещё для инвалидов-колясочников – для них мы (пока в порядке эксперимента, а в следующем году планируем на постоянной основе) предусмотрели бесплатное такси с особым подъёмником.

Местные жители, разумеется, не могли не заметить перемен к лучшему. Об этом они рассказывают в комментариях нашему изданию.

“Столько, сколько сделано в этом году по городу – я такого еще не помню, – поделилась впечатлениями покровчанка Галина Кузнецова, – Особенно, у нас на Ольшанке. Это всегда была Богом забытая земля, хотя от нас до центра – рукой подать. А за этот год у нас убрали и стихийную свалку, на ее месте нам поставили новую детскую площадку. Дороги были совсем не проездными – отсыпали доменным шлаком”.

“Город очень преобразился, – вторит ей пенсионерка Алла Рева. – Год назад по нашей улице было танком не проехать. А сейчас можно не опасаться, что отвалится колесо по дороге. А наш парк? Старые деревья убрали, новые посадили, сделали много дорожек, добавили фонари, обновили детскую площадку, теперь здесь можно гулять с детьми и внуками. Ну и конечно, возобновили круглосуточную подачу воды”

“Город стал чище, благоустроенней, и люди чаще улыбаются. – подмечает Василий Соловьёв, водитель такси. – Тут, пожалуй, из десяти человек девять скажут, что жизнь изменилась к лучшему”.

Планы городских властей на новый, 2017 год поистине грандиозны.

– Мы собираемся подавать проекты по благоустройству Покровска на конкурс в Облгосадминистрации. – говорит Р. Требушкин. – Нужно сделать очень многое. Из главного – реконструкция главного городского парка “Юбилейный”. К концу этого года у меня будет готовый проект – есть надежда, что власть и в этот раз поддержит наши начинания. Конечно, проект этот не на один год, и обойдётся не в один десяток миллионов – нужны и новые дорожки, и водоёмы, и фонари, и аттракционы… Кстати, и об остальных парках не стоит забывать: всего их в городе девять, и все из них планируем в большей или меньшей степени благоустроить. Помимо этого обязательно нужно отремонтировать улицу Шмидта – одну из главных магистралей города, которая за последние несколько лет пришла в полную негодность. Кое-что мы сделали уже сейчас – но для капитального ремонта нужны ещё средства. К счастью, губернатор снова помог, выделив серьёзные средства. Кроме того, мы направим 10 миллионов на стройматериалы для тех жильцов, которые захотят самоорганизоваться в ОСМД – пусть берут бесплатно и чинят свои дома. А также собираемся реконструировать старое общежитие, превратить его в дом примерно на 80 квартир, и раздать их вынужденным переселенцам и местным очередникам. А ещё… Мы на горсовете приняли программу по высадке орехов, лещины и фундука. Серьёзно: в Покровске множество пустырей, балок и запущенных скверов. За шесть лет, на которые рассчитана эта программа, мы их расчистим, засадим ореховыми рощами – в итоге, помимо красивых парков и свежего воздуха, город получит немалый доход от продажи ценных орехов.

Стоит ли удивляться, что, глядя на достигнутые и грядущие успехи Покровска, к нему хотят присоединиться жители окрестных поселений?

– Недавно мы презентовали программу, которая предусматривает объединение в рамках одной территориальной громады двадцати городов и посёлков, – комментирует покровский голова. – От крупных, как Мирноград или Родинское, до небольших сёл. В результате должна получиться громада численностью порядка 160 тысяч человек. Естественно, вместе легче внедрять энергосберегающие проекты, благоустраивать парки и дороги. От этого объединения пользу получат все. Поэтому люди, в массе своей, поддерживают эту идею.

Впрочем, главным своим достижением Руслан Требушкин видит не грядущее объединение громад, не ремонт парков и школ, и даже не восстановление круглосуточного водоснабжения (до этого холодная вода в городе шла по графику).

– Мой главный успех – в том, что изменилось мышление горожан, – делится наш собеседник. – Если осенью 2015-го они были повально недовольны положением дел, то спустя год большинство покровчан начало гордиться своим городом! Они поверили в Покровск – и доказали это на деле. Когда я приступал к руководству городом и к реализации масштабны планов, мне понадобилась серьёзная команда. Конечно, часть профессионалов я забрал с собой, покидая Мирноград, частично сохранились местные управленческие кадры. Но до сих пор у нас серьёзный дефицит специалистов. И вдруг, неожиданно, я ощутил большую поддержку со стороны покровчан. Достаточно было просто начать работу – не на словах, а на деле – как неравнодушные люди сами предложили помощь. И депутаты городского совета, которые сейчас активнейшим образом взаимодействуют с избирателями, держат связь между властью и горожанами и моментально обращают моё внимание на все болевые точки. И представители бизнеса, которым не безразличен их город. И простые горожане, которые охотно и массово принимают участие в субботниках, в общественных слушаниях, и собственными руками делают свой город лучше. Фактически, моей командой, с которой мы вместе работаем ради будущего, стал весь Покровск. С такой командой любые свершения по плечу – поэтому перемены к лучшему обязательно будут.

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