Покровская городская власть продолжает помогать жителям в решение вопросов с обеспечением бытовым топливом. Для людей преклонного возраста отопление дома – это большая проблема, денег на газ не хватает, а топить чем-то нужно. Недавно депутат Покровского горсовета Алексей Требушкин заявил, что городские власти готовы обеспечивать местных жителей нужным количеством дров.
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