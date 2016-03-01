Покровская городская власть продолжает помогать жителям в решение вопросов с обеспечением бытовым топливом. Для людей преклонного возраста отопление дома – это большая проблема, денег на газ не хватает, а топить чем-то нужно. Недавно депутат Покровского горсовета Алексей Требушкин заявил, что городские власти готовы обеспечивать местных жителей нужным количеством дров.